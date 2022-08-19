В американском штате Калифорния произошло столкновение двух небольших самолётов. В результате погибли несколько человек. Инцидент произошел в городе Уотсонвилл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные городских властей.
Экстренные службы выехали в муниципальный аэропорт Уотсонвилла после столкновения двух шедших на посадку самолётов. Сообщается о нескольких погибших, — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
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