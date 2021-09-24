В Калифорнии отказались от термина «иностранец»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всё зависит «от бога», но сейчас он чувствует себя прекрасно, чтобы снова побороться за высший пост в стране. В интервью радиостанции Real America's Voice политик отметил, что заставить его отказаться от участия в следующих президентских выборах может только плохое состояние здоровья.

Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе, — ответил Трамп на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что «полон ненависти к тому, что сейчас происходит в стране». На момент...