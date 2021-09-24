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В Калифорнии отказались от термина «иностранец»

07:56, 26 сентября 2021
В Калифорнии отказались от термина «иностранец»
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Губернатор Калифорнии Кевин Ньюсом подписал документ, исключающий употребление на территории штата термина «иностранный гражданин» или «иностранец». Его также вычеркнут из законов штата, сообщает офис губернатора.

Согласно указу Ньюсома, приезжих из-за рубежа в Калифорнии теперь станут называть «негражданами» или «иммигрантами».

Мы сильнее благодаря своим иммигрантским общинам. Этот важный закон убирает слово «иностранец», которое является не только оскорбительным для человека, но и слишком долго подпитывало разногласия [в обществе], — пояснил губернатор.

Ранее стало известно, что некоторые «шедевры» юриспруденции давно приобрели законную силу и должны выполняться добропорядочными гражданами. Например, в американском штате Айдахо нельзя ловить рыбу, сидя верхом на верблюде. По мнению местных властей, это позволит сберечь водные ресурсы региона от охочих до воды животных.

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