В Калифорнии отказались от термина «иностранец»

Губернатор Калифорнии Кевин Ньюсом подписал документ, исключающий употребление на территории штата термина «иностранный гражданин» или «иностранец». Его также вычеркнут из законов штата, сообщает офис губернатора.
Согласно указу Ньюсома, приезжих из-за рубежа в Калифорнии теперь станут
Мы сильнее благодаря своим иммигрантским общинам. Этот важный закон убирает слово «иностранец», которое является не только оскорбительным для человека, но и слишком долго подпитывало разногласия [в обществе], — пояснил губернатор.
Ранее стало известно, что некоторые «шедевры» юриспруденции давно приобрели законную силу и должны выполняться добропорядочными гражданами. Например, в американском штате Айдахо нельзя ловить рыбу, сидя верхом на верблюде. По мнению местных властей, это позволит сберечь водные ресурсы региона от охочих до воды животных.