Президент Израиля назвал Киссинджера политическим гигантом

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Генри Киссинджер

Еврейский подросток, бежавший в свое время от нацистов, стал «гигантом», который «формировал мировую политику», заявил президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя в социальной сети Twitter (Х) смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. По его словам, усопший был «величайшим дипломатом».

Генри Киссинджер был одним из величайших дипломатов. Еврейский подросток, сбежавший от нацистов и впоследствии ставший гигантом, который своими руками и разумом формировал мировую политику, — написал Герцог .

Киссинджер скончался в своем доме в штате Коннектикут в возрасте 100 лет. Он считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. В 2001 году он занял первое место в рейтинге ведущих интеллектуалов мира.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Киссинджера одним из самых заметных дипломатов в истории. Он подчеркнул, что судьба политика была связана с важнейшими событиями последнего столетия и с его смертью ушла целая эпоха. По мнению Косачева, Киссинджера можно назвать представителем Realpolitik (реальная политика). За это его как ругали, так и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и дружить с политическими оппонентами. Вице-спикер также отметил, что ему довелось общаться с Киссинджером лично.