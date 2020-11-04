В избиркоме Джорджии рассказали о завершении подсчёта голосов

https://static.news.ru/photo/8d11f5f6-1f04-11eb-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избирком штата Джорджия обработал почти 95% бюллетеней, и чем больше их обрабатывается, тем меньшим становится преимущество действующего президента США Дональда Трампа.

Сейчас он набирает 49,9% голосов избирателей, а демократ Джо Байден — 48,9%, сообщает телеканал CNN.

Окончательные данные об итогах голосования ожидаются в ближайшие несколько часов. Такое заявление сделал председатель избирательной комиссии крупнейшего в штате по населению округа Фултон Ричард Бэррон.

Мы ожидаем, что потребуется время до полуночи или дольше. Мы закончим сегодня ночью, — пояснил он.

Штат Джорджию относят к числу колеблющихся. Он даёт победителю голоса 16 выборщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штаб Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия, в котором содержится требование остановить подсчёт голосов. Причина не называется. Подобные иски штаб Трампа уже подал в штатах Мичиган и Пенсильвания. Там причиной было названо отсутствие доступа наблюдателей к отслеживанию подсчёта. Кроме того, сторонники Трампа настаивают на пересчёте голосов в штате Висконсин.