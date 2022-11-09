В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах Власти округа Шампейн в Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе выборов в США

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс сообщили, что в процессе выборов их сеть и серверы продверглись нападению хакеров. Проблемы, в частности, отмечают в работой сайта администрации округа, из-за чего местные жители могут испытывать проблемы при поиске необходимой для голосования информации. Заявление представителей округа размещено на официальной странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Данные кибератаки являются стратегической и спланированной попыткой подорвать и дестабилизировать наш демократический процесс. Их цель — в том, чтобы разубедить вас участвовать в голосовании. Просим вас не поддаваться на это, — говорится в сообщении.

Там также уточняется, что власти стремятся обеспечить досту «к честным и свободным выборам» каждому гражданину, имеющему право голоса. Людей призвали не покидать очереди.

Данные кибератаки являются стратегической и спланированной попыткой подорвать и дестабилизировать наш демократический процесс. Их цель — в том, чтобы разубедить вас участвовать в голосовании. Просим вас не поддаваться на это, — сообщили власти.

В США 8 ноября проходят выборы в конгресс. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит демократам. Ряд прогнозов обещает успех республиканцам, которые в последние два года были там в меньшинстве.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты.