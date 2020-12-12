В ходе беспорядков в Вашингтоне пострадали восемь полицейских

https://static.news.ru/photo/73ee25f4-710e-11e9-bd6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восемь полицейских получили ранения в ходе столкновений, произошедших 12 декабря в центре Вашингтона между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель полиции города Элейна Герц.

Восемь сотрудников столичной полиции получили травмы в связи с демонстрациями, — заявила Герц, отвечая на вопрос о количестве пострадавших среди правоохранителей, передаёт ТАСС.

Она также отметила, что 33 участника столкновений были задержаны, более ста полицейских следили за соблюдением правопорядка в месте проведения митингов.

Ранее в пресс-службе мэра Вашингтона заявили, что в ходе столкновений 12 декабря ранения получили девять человек, причём четверо — ножевые. У одного из участников митинга был изъят электрошокер.

Как сообщал NEWS.ru, в минувшую субботу в столице США прошли акции протеста сторонников и противников действующего президента страны Дональда Трампа, закончившиеся беспорядками.

Выборы президента США состоялись в начале ноября. Несмотря на то что официальные результаты голосования пока не объявлены, СМИ и аналитики сообщают о победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Его оппонент — действующий президент Дональд Трамп — отказывается признать поражение и считает, что выборы были фальсифицированы. Официальные итоги выборов должны быть объявлены в США 14 декабря.