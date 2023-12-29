В Госдуме посоветовали Маску баллотироваться в президенты США Депутат Шеремет призвал Маска выдвинуться в президенты США

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Илон Маск

Предпринимателю Илону Маску не следует упускать возможность баллотироваться в президенты США, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Как сообщает РИА Новости, бизнесмен должен воспользоваться «историческим шансом» и «проявить характер».

Маск — здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему <...>, [следует] воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США, — сказал Шеремет.

Парламентарий добавил, что данный подход будет намного эффективнее, чем информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку. При этом Шеремет отметил, что у Маска есть шанс вернуть «раздемократизированным США украденную мечту». Депутат выразил уверенность, что в случае успеха голос Маска и его мирные предложения получат поддержку американского народа и услышат во всем мире.

Ранее миллиардер Дэвид Сакс заявил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть мирный план Маска по Украине. Бизнесмен ответил на данное высказывание, отметив, что его предложение позволило бы избежать множества жертв.