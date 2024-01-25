В Госдуме назвали условия для выхода Техаса из состава США Депутат Новиков: речи о выходе Техаса нужны для активизации внутреннего торга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о возможном выходе Техаса из состава США рассчитано на активизацию внутриполитического торга, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что данная процедура достаточно сложная и предусматривает целый ряд этапов.

С другой стороны, у населения Техаса есть своя историческая память, и, конечно, если разбалансировка внутриполитической ситуации в США будет нарастать, такие темы будут звучать все громче. Тем более что тема миграционного кризиса для Штатов объективно актуальна. Мы, в отличие от некоторых американских политиков, должны понимать, что источник проблемы не сами мигранты. Люди просто ищут лучшей жизни, — объяснил собеседник.

Новиков добавил, что политика США, колониальная по своей сути, приводит к тому, что страны-соседи находятся в очень тяжелом положении. В особенности страдает экономика и социальная сфера, отметил депутат.

Переселение в США для мигрантов связано с большими рисками, продолжил собеседник, тем не менее они вынуждены идти на этот шаг. Поэтому решение проблемы будет зависеть даже не от выхода Техаса или другого штата из США, а от того, удастся ли выровнять уровень жизни в разных странах, считает Новиков.

В том числе [выровнять уровень жизни удастся] через отказ от политики неоколониализма и эксплуатации со стороны стран НАТО других государств и народов, — резюмировал он.

Newsweek сообщил, что в Техасе в свете миграционных скандалов участились призывы к отделению штата от США. Причиной нового витка волнений стало решение Верховного суда, позволяющее федеральным властям убрать стену из колючей проволоки вдоль границы с Мексикой.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.