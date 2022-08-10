В Госдепе заявили об отсутствии ограничений на выдачу виз россиянам Госдеп: в США не ограничивают выдачу виз россиянам

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Заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт заявила, что власти страны не ограничивают возможности получения виз для российских граждан. Россияне по-прежнему могут подать документы в дипломатические представительства США по всему миру, отметила она на специальном брифинге, сообщает РИА Новости.

Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день, — подчеркнула представитель госдепа.

Так Стаффт ответила на вопрос, возникший у журналистов в связи с обсуждением странами G7 инициативы по ограничению возможности выдачи виз гражданам России.

Ранее стало известно, что представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт 10 августа заявил: ЕС обсуждает вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций. При этом он подчеркнул, что Берлин пока не намерен оценивать возможные результаты. По его словам, данная тема будет обсуждаться на разных уровнях.