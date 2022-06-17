В Госдепе заявили о третьем пропавшем на Украине американце Госдеп: в США проверяют сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине

Фото: statephotos/flickr.com

Нед Прайс

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне проверяют информацию еще об одном американце, который предположительно мог пропасть без вести на Украине. Исчез американец в последние несколько недель, допустил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Поступают сообщения еще об одном американце, местоположение которого неизвестно. Я не могу пока привести какой-то конкретики. У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях, — подчеркнул представитель Госдепа.

При этом в США прежде не подтверждали информацию о двух гражданах США, которые предположительно могли оказаться в плену на Украине.

Ранее стало известно, что в Сети появилось первое фото попавших в плен под Харьковом американских наёмников Александра Друке и Энди Хьюена. Военные попали в плен под Харьковом, куда отряд иностранцев был послан без должной разведки, и где он столкнулся с колонной российской бронетехники.