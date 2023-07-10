В Госдепе заявили о «стратегическом провале Украины» Представитель Госдепа Миллер объявил конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

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Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в понедельник, 10 июля, дважды допустил оговорки, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева. В результате он признался, что давно не выступал и отвык от еженедельных брифингов. Его слова приводит РИА Новости.

Я бы хотел сказать несколько вещей. Что касается вашего первого вопроса, мы считаем, что данная война стала стратегическим поражением для Украины. Госсекретарь поднимал эту тему в своей речи, которую он давал в Хельсинки, — сказал Миллер в ходе брифинга.

Осознав, что допустил оговорку, он попросил у журналистов прощения, одновременно с этим вновь заявив, что «это стратегический провал Украины».

Наконец, поняв, что оговорился уже два раза, Миллер пояснил, что впервые дает брифинг на текущей неделе и, «видимо, немного отвык».

Ранее президент США Джо Байден во время телеинтервью, перепутав Россию с Украиной, предложил ей разумный путь к соответствию требованиям для вступления в Североатлантический альянс. При этом глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.

Президент США в ноябре 2022 года уже путал Украину с Ираком во время своего выступления во Флориде. Тогда Джо Байден говорил об инфляции, в которой обвинил Россию. Глава Соединенных Штатов, сказал, что инфляция является мировой проблемой «из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия».