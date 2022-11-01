В Госдепе заявили, что контактов России и США на саммите G20 не ожидается

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Представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что контактов США и России на полях саммита G20 не ожидается. Так он во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа, ответил на просьбу оценить вероятность контактов Москвы и Вашингтона по теме работы посольств США в Москве и увеличения дипломатического персонала.

Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20, — сказал Прайс.

Представитель Госдепа уточнил, что не ожидает именно этот вопрос в повестке США на G20.

Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20, — заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на острове Бали. Накануне президент России Владимир Путин уточнил, что пока не принял решения о своем участии в мероприятии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не планирует переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Он отметил, что у Байдена «нет такого намерения».