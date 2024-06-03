В госдепе высказались об отправке военных советников на Украину Госдеп: США и НАТО не собираются отправлять своих военных советников на Украину

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

США и НАТО на сегодняшний день не рассматривают возможность отправки на Украину своих военных советников, заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе, сотрудник Госдепартамента Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей. По его словам, в настоящий момент внутри Блока даже не ведутся дебаты на эту тему, передает ТАСС.

Это в настоящее время не обсуждается в Альянсе. НАТО не рассматривает возможность отправки советников НАТО на Украину. Это не поддерживается генеральным секретарем [Североатлантического альянса]. Соединенные Штаты это не рассматривают, — заявил Смит.

Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявлял, что президент России Владимир Путин не заинтересован в прямом военном конфликте с НАТО, который привел бы к ядерной войне. Он призвал политиков и журналистов не допускать «неточных высказываний» о «пороге мировой войны». По словам военного, «мир стал немного опаснее» за последнее время, но следует различать «реально серьезные» угрозы, которые появились перед Второй мировой войной, и состояние дел на международной арене в настоящее время.