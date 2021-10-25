В Госдепе учредят управление для предотвращения угроз в киберпространстве

Новое структурное подразделение, нацеленное на борьбу и предотвращение угроз в киберпространстве, планирует создать руководство Госдепартамента США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомлённый источник в администрации США.

По данным источника WSJ, в структуре Госдепа начнёт работу управление по вопросам киберпространства и цифровой политики. Его возглавит утверждённый сенатом Конгресса США посол по особым поручениям. Также будет учреждена должность специального представителя госсекретаря по критически важным и развивающимся технологиям.

Кто именно претендует на названные должности и сколько всего человек будет работать в новом управлении, не сообщается. По информации издания, как минимум в первый год работы руководство новым управлением будет осуществлять первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Предполагается, что о новых структурах в Госдепартаменте руководитель ведомства Энтони Блинкен объявит в течение недели. WSJ подчёркивает, что работа нового управления будет направлена на предотвращение существующих и возникающих угроз в киберпространстве, включая атаки на сети госструктур страны, кражи интеллектуальной собственности и вмешательства в процесс выборов.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена сможет спасти страну от нападения врагов только в случае реализации шести пунктов по усилению национальной обороны страны. Об этом сообщил бывший боевой и штабной офицер армии США Дэвин Пайн.