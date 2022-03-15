В Госдепе США заявили, что РФ нет места в Совете Европы

России не место в Совете Европы из-за разного взгляда на ценности. Такого мнения придерживаются США. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс, его слова приводит ТАСС.

Россия явно не разделяет те же ценности, что и Совет Европы, так что можно только считать обоснованным, что Россия теперь не является членом совета, — заявил Прайс, комментируя выход РФ из данной организации.

15 марта в МИД РФ заявили, что Россия покидает состав Совета Европы. В комментарии на официальном сайте ведомства отмечается, что несмотря на выход РФ из СЕ, страна остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.