В Госдепе США заявили, что РФ нет места в Совете Европы
Нед Прайс: Россия не должна входить в Совет Европы из-за расхождения во взглядах
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:35, 15 марта 2022
Фото: Unsplash
Читайте нас в Google Новости
России не место в Совете Европы из-за разного взгляда на ценности. Такого мнения придерживаются США. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс, его слова приводит ТАСС.
Россия явно не разделяет те же ценности, что и Совет Европы, так что можно только считать обоснованным, что Россия теперь не является членом совета, — заявил Прайс, комментируя выход РФ из данной организации.
15 марта в МИД РФ заявили, что Россия покидает состав Совета Европы. В комментарии на официальном сайте ведомства отмечается, что несмотря на выход РФ из СЕ, страна остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.
Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже вручил соответствующее письмо с подтверждением выхода из состава организации генеральному секретарю СЕ.