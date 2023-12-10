В Госдепе США высказались по поводу ареста американца в Петербурге Госдеп пообещал помочь арестованному в Петербурге гражданину США и РФ

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Госдепартамент США осведомлен об аресте в Санкт-Петербурге мужчины, имеющего гражданство РФ и США, сообщил ТАСС представитель внешнеполитического ведомства. Он отметил, что Госдеп намерен оказать гражданину всю необходимую помощь.

Мы в курсе сообщений о задержании гражданина США в России. Когда гражданина США задерживают за границей, Госдепартамент старается оказать всю необходимую помощь. У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом, — подчеркнул дипломат.

Ранее мужчину с гражданством США и России арестовали в Петербурге по обвинению в реабилитации нацизма. Подозреваемый разместил в одной из социальных сетей фотографию, оскорбляющую символику георгиевской ленты, в результате чего 8 декабря его задержали. В тот же день ему было предъявлено обвинение, после этого он частично признал свою вину. Адвокаты настаивали на использовании более мягкой меры пресечения: подписке о невыезде, домашнем аресте или ограничении определенных действий.

До этого сообщалось, что 40-летнего жителя Воронежа и блогера по имени Христолюб Божий Веган будут судить по делу о реабилитации нацизма. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы за видео, в которых он критически отзывался о Русской православной церкви, мусульманах, участниках спецоперации и российских властях.