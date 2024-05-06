Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ответ на вопрос РИА Новости прокомментировал предложение демократа Хакима Джеффриса, допустившего отправку американских войск на Украину. Он заявил: президент США Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет. Комментировать слова члена конгресса Миллер отказался.
Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину, — сказал на брифинге Миллер.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис допустил отправку Вооруженных сил США на Украину в том случае, если Киев потерпит поражение в СВО.
Военный эксперт Александр Шарковский пояснял, что США для столкновения с Россией потребуется не менее 600 тысяч военнослужащих. По его подсчетам, такой армии у Вашингтона нет. К тому же прямое боестолкновение означало бы, что Белый дом идет на ядерный конфликт.
Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов допускал, что Вашингтон делает заявления о возможном вводе своих войск на Украину чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем спекуляциями о мнимой российской угрозе. По его словам, администрация Байдена использует украино-российский конфликт как ресурс для удержания власти.