В Госдепе США высказались об отправке войск на Украину Миллер: Байден ясно дал понять, что не отправит армию на Украину

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Джо Байден

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ответ на вопрос РИА Новости прокомментировал предложение демократа Хакима Джеффриса, допустившего отправку американских войск на Украину. Он заявил: президент США Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет. Комментировать слова члена конгресса Миллер отказался.

Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину, — сказал на брифинге Миллер.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис допустил отправку Вооруженных сил США на Украину в том случае, если Киев потерпит поражение в СВО.

Военный эксперт Александр Шарковский пояснял, что США для столкновения с Россией потребуется не менее 600 тысяч военнослужащих. По его подсчетам, такой армии у Вашингтона нет. К тому же прямое боестолкновение означало бы, что Белый дом идет на ядерный конфликт.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов допускал, что Вашингтон делает заявления о возможном вводе своих войск на Украину чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем спекуляциями о мнимой российской угрозе. По его словам, администрация Байдена использует украино-российский конфликт как ресурс для удержания власти.