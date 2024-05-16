В Госдепе США высказались о партнерстве России и Китая Госдеп США: Китай не может играть «на два фронта»

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге оценил взаимоотношения Китая и России. По его словам, Пекин не может играть «на два фронта».

Китай не может играть «на оба фронта» — нельзя заявлять о своем желании углубить и укрепить отношения с Европой и при этом продолжать «подпитывать одну из самых больших угроз европейской безопасности за многие десятилетия», — подчеркнул Патель.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источники в Госдепе США написало, что Китай не может быть на стороне России, если планирует развивать сотрудничество с западными странами. Инсайдер подчеркнул, что такой же позиции придерживаются НАТО и G7.

В Пекине 16 мая состоялись неформальные четырехчасовые переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. После официальной встречи последовала беседа двух лидеров тет-а-тет, а затем — в формате «1 + 4». Встреча прошла в правительственной резиденции Чжуннаньхай за закрытыми дверями. В неформальной обстановке Путин и Си Цзиньпин сначала прогулялись по парку и попили чай, затем за обедом к ним присоединились еще по четыре человека с каждой стороны. От России на обеде присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.