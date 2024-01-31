Госдеп США сообщил о подготовке плана по созданию независимой Палестины

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США в настоящее время находятся в процессе выработки плана о том, как приступить к созданию независимого государства Палестина, сообщил в ходе брифинга с журналистами официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, в Белом доме рассматривают «широкий набор опций».

Мы рассматриваем широкий набор опций, обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США, — сказал представитель Госдепа.

По информации Миллера, на сегодняшний день власти осуществляют «процесс планирования политики», который мог бы позволить оптимально продвинуться в создании палестинского государства.

Ранее издание The New York Times сообщило, что высокопоставленные чиновники не менее десяти стран обсуждают потенциальные соглашения после завершения войны между Израилем и группировкой ХАМАС и будущему управлению сектором Газа. Среди вариантов — сменить нынешнего палестинского лидера Махмуда Аббаса, который не устраивает Израиль, и ввести в страну арабских миротворцев.

Также NYT со ссылкой на американских чиновников писало, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения о перемирии сроком на два месяца в обмен на освобождение более сотни заложников. По информации издания, сделка может быть заключена в ближайшие две недели.