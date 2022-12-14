В Госдепе США призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

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Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает Баку разблокировать Лачинский коридор. Закрытие коридора, связывающего Армению и Карабах, несет гуманитарные последствия, отметил он в Twitter.

Закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия и отбросит назад мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры, — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее МИД Азербайджана назвал обвинения Еревана по поводу перекрытия Лачинской дороги и нарушения трехсторонней декларации лицемерием. В Баку еще раз напомнили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а миротворческий контингент России.