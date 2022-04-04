В Госдепе США появится Бюро по киберпространству

В Соединённых Штатах создали Бюро по киберпространству и цифровой политике, оно будет заниматься анализом международной обстановки и вопросами глобальной безопасности, а также цифровой политики и свободы. О создании органа объявили в пресс-службе Госдепартамента США.

Бюро по киберпространству и цифровой политике, которое является ключевым элементом модернизационной повестки госсекретаря Энтони Блинкена, будет заниматься вызовами в сфере национальной безопасности, экономическими возможностями и вопросами того, какое влияние киберсфера, цифровые технологии и цифровая политика оказывают на американские ценности, — сообщили в Госдепе.

Руководитель бюро займёт свою должность позднее, после того как будет утверждён сенатом Конгресса США. В структуре его будет три отдела: международной безопасности в киберпространстве, международной информационной и коммуникационной политики, а также цифровой свободы.

В марте 2022 года число DDоS-атак на компании в России увеличилось в восемь раз в сравнении с февралём, сообщили в «Лаборатории Касперского». Специалисты отметили, что длительность атак увеличилась с 12 минут до 29,5 часа. При этом самая продолжительная DDоS-атака составила 145 часов, или шесть суток.