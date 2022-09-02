В Госдепе США посчитали, что России не удается обойти санкции Координатор Госдепа по санкциям О’Брайен: санкции против России работают успешно

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Россия пытается обойти санкции Запада, однако пока у нее ничего не получается, заявил координатор Госдепа США по санкциям Джеймс О’Брайен, сообщает Reuters. Он уточнил, что РФ не может справиться с ограничениями в сфере высокотехнологичных товаров военного назначения и в энергетическом секторе. По словам О’Брайена, из-за этого российские власти пытаются найти дополнительные источники финансирования.

Мы считаем, что санкции работают. Мы знаем, что Россия пытается получить оборудование и финансирование. Мы не думаем, что у нее это хорошо получается, — заявил О'Брайен.

Представитель Госдепа отметил, что России приходится использовать потребительскую электронику для средств связи. Ее использование в личных целях еще может сгодиться, считает О'Брайен, но такая техника непригодна «в современных вооруженных конфликтах или экономике».

Сейчас Россия находится в ситуации, когда приходится покупать у незнакомых поставщиков по неопределенным ценам и получать оборудование неизвестного качества. На этой основе невозможно управлять современной экономикой, — заявил представитель Госдепа.

Ранее правительство США ввело санкции на экспорт некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Китай и Россию. Рестрикции коснулись высокопроизводительных графических процессоров от компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), которые используются крупными компаниями. Тем самым США пытаются оказывать давление на конкурентов и сохранить «технологическую гегемонию».