В Госдепе США поменяют пресс-секретаря NBC: пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покинет свой пост в марте

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Телеканал NBC узнал о том, что пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс в марте покинет свой пост. По имеющимся данным, он перейдет на «политическую должность» и будет напрямую подчиняться госсекретарю Энтони Блинкену. Об этом в своем Twitter написала журналистка NBC Андреа Митчелл.

Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену, — сообщила Митчелл.

По данным телеканала, Прайс уйдет с должности 17 марта. После этого временно исполняющим обязанности пресс-секретаря станет нынешний заместитель Прайса Ведант Патель.

Нед Прайс также работал в должности пресс-секретаря ЦРУ и Совета национальной безопасности во время президентства Барака Обамы.

Ранее бывший пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что больше никогда в жизни не вернется в политику. Она добавила, что не собирается ни баллотироваться на какой-либо государственный пост, ни участвовать в агитационных кампаниях других политиков. В настоящее время Псаки работает на телеканале MSNBC, где получила собственное воскресное телешоу — Inside.