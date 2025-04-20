В Госдепе США опровергли новый фейк американских СМИ об Африке Рубио опроверг фейк NYT о сокращении деятельности Госдепа США в Африке

Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Марко Рубио

Глава Госдепа США Марко Рубио в соцсети X опроверг публикацию издания The New York Times, журналисты которого заявили о якобы сокращении деятельности ведомства и закрытии некоторых диппредставительств страны в Африке. По словам политика, эта информация не соответствует действительности.

Это фейковые новости. New York Times стала жертвой очередной журналистской утки, — прокомментировал госсекретарь.

Ранее Рубио выступил с заявлением по Украине, согласно которому американские власти в течение трех лет оказывали поддержку Киеву, потратив на эти цели миллиарды государственных средств, однако сейчас Вашингтон хочет сконцентрироваться на реализации других задач. По его словам, Белый дом не планирует помогать украинскому правительству бесконечно и безрезультатно.

Также глава Госдепа США отметил, что руководство государства не готово к публичным обсуждениям вопроса предоставления гарантий безопасности Украине со стороны Соединенных Штатов. Рубио сказал, что сообщил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову о диалоге, который состоялся между американскими и украинскими представителями. Он также упомянул некий план Вашингтона, который был представлен Киеву.