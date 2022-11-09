В Госдепе США не увидели готовности Москвы к переговорам с Киевом

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США не видят свидетельств того, чтобы Россия была готова к «добросовестным» переговорам с Украиной. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, которые приводит РИА Новости, в числе возможных свидетельств готовности к переговорам могло оказаться прекращение атак на инфраструктуру Украины.

У нас нет ничего, чтобы свидетельствовало, что русские готовы к добросовестным переговорам с Украиной, — сказал Прайс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера.