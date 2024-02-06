В Госдепе США нахамили в ответ на вопрос о теракте с Ил-76 Sputnik: зампред Госдепа Патель нахамил на вопрос о расследовании случая с Ил-76

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Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в хамской манере отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном теракта Киева против российского Ил-76. Вместо ответа он поинтересовался, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Также Патель уклонился от прямого ответа на поставленный вопрос о вероятности расследования. А на просьбу прокомментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot, Пател посоветовал спросить об этом украинских партнеров.

Ранее он объявил, что власти США ожидают расследования причин катастрофы российского военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом как от России, так и от Украины. Сотрудник дипведомства заверил, что в курсе заявлений от обеих сторон по поводу крушения борта, однако пока не готов изложить официальную позицию Штатов или свою точку зрения о произошедшем. В Вашингтоне, по его словам, поддержали бы проведение Москвой и Киевом собственных разбирательств.