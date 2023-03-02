В Госдепе США допустили лабораторное происхождение COVID-19 Госсекретарь Блинкен заявил, что версия утечки вируса COVID-19 из лаборатории вполне реальна

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Соединенные Штаты пока до конца не определили происхождение коронавируса, а версия с лабораторной утечкой «очевидна и очень реальна, хоть и не окончательна», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с изданием India Today. Он подчеркнул, что Вашингтон не увидел свидетельств того, что возникновение COVID-19 является следствием намеренных попыток какой-либо из стран использовать биологическое оружие.

Ряд наших ведомств утверждают, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухани. Другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухани. Ни одно из ведомств не может вынести окончательного суждения. Поэтому мы не можем заявить с уверенностью в пользу того или иного варианта. Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории, очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной, — заявил Блинкен.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Минэнерго США изучили секретный доклад ЦРУ и пришли к выводу, что пандемия COVID-19 возникла в результате утечки данных из китайской лаборатории. По информации газеты, в биолаборатории мог произойти несчастный случай, который и привел к распространению инфекции.

Учёные во всем мире по-прежнему не пришли к единому мнению по поводу происхождения COVID-19. Одни специалисты утверждают, что он «утек» из лаборатории Ухани, другие настаивают на версии животного происхождения.