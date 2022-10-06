Сотрудники Госдепа пожаловались на дискриминацию и домогательства WSJ: половина сотрудников Госдепа жалуются на дискриминацию и домогательства на работе

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Государственный департамент США

Около половины сотрудников Госдепартамента США рассказали, что подвергаются дискриминации, домогательствам и запугиваниям на работе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннее исследование ведомства. В опросе участвовало около 8,6 тысячи сотрудников, это около трети штата Госдепа. 44% из них сообщили о дискриминации, а 27% — о домогательствах, в том числе сексуальных.

Почти половина от всех сотрудников Государственного департамента рассказали, что сталкивались с дискриминацией, запугиванием и домогательствами на работе, — говорится в публикации.

Пострадавшие, как отмечается, не заявляют открыто о происходящем, так как не верят в возможности правосудия и боятся мести вышестоящих чиновников. WSJ добавляет, что большую часть высоких постов в ведомстве занимают белые мужчины.

Ранее в Минобороны США заявили о рекордном числе американских военных, которые подверглись сексуальным домогательствам на службе в 2021 году. Отмечалось, что домогательствам подверглись 8,4% женщин, что стало рекордным с 2004 года показателем, и 1,5% мужчин.

В ведомстве отметили, что под сексуальными домогательствами понимаются как разнообразные виды преступлений, включающие изнасилование и преднамеренные тактильные контакты, так и попытки их совершить.