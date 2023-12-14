В Госдепе рассказали, с чего начать восстановление отношений России и США Госдеп: РФ может начать возобновление отношений с США с освобождения американцев

Если Россия действительно хочет возобновить отношения с США, то начать стоит с освобождения американцев, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Таким образом он прокомментировал итоги прямой линии президента Владимира Путина, на которой глава государства заявил, что Москва всегда открыта к контактам с Вашингтоном, передает ТАСС.

Если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада, то он мог бы начать с освобождения американцев, — заявил Миллер.

В ходе прямой линии глава государства также заявил, что США являются важным государством для мира, однако оно должно начать уважать других. По его словам, имперская политика Вашингтона мешает ему самому. Президент добавил, что в общественном сознании Штаты «должны вести себя как империя»: если страна начинает кому-то уступать, то электорат воспринимает это как «провал или пробел», поэтому элиты вынуждены себя так вести.

Когда в стране произойдут внутренние изменения, и она будет готова к компромиссам, тогда будут созданы фундаментальные условия для возобновления отношений, отметил Путин. По его словам, Вашингтон должен научиться решать вопросы не с помощью санкций и боевых действий.