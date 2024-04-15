В Госдепе рассказали о планах США уничтожить российский «Арктик СПГ-2» В Госдепе США подтвердили желание уничтожить «Арктик СПГ-2»

Фото: Rosatom/Global Look Press

США используют санкции, чтобы уничтожить проект российской компании НОВАТЭК по сжижению газа «Арктик СПГ-2», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление помощника американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетта на конференции в Швейцарии. По его словам, в Вашингтоне хотят добиться гарантий остановки проекта.

Пайетт заявил, что у России не должно быть возможности разрабатывать новые проекты по добыче газа для перенаправления ранее поставлявшихся в Европу объемов топлива. По данным газеты, пока США удается добиться желаемого.

В публикации отмечается, что южнокорейская верфь Hanwha Ocean прекратила сотрудничество с заказчиком, без движения стоят три готовых судна. Работы на оставшихся трех газовозах остановлены. Один из участников проекта — японская Mitsui O.S.K. Lines не станет забирать суда.

По данным издания, российская сторона намерена построить свои газовозы, но необходимых технологий у нее нет, для обшивки газохранилища требуются мембранные системы, которые производит французская компания Gaztransport & Technigaz, но она остановила работу в России.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список проект «Арктик СПГ-2». Порядка 40% акций принадлежат иностранным компаниям, в том числе японским, остальными владеет НОВАТЭК. После введения ограничений организация предупредила партнеров о форс-мажоре по участию.

Позже стало известно, что НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ». Компания планировала открыть очередную линию «Арктик СПГ-2» в 2026 году, но из-за санкций лишилась доступа к танкерам ледового класса.