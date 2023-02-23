В Госдепе рассказали, как США борются с ЧВК «Вагнер» Госдеп: США сотрудничают с представителями ряда стран для противодействия ЧВК «Вагнер»

Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

Власти США сотрудничают с представителями ряда государств с целью противодействия ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, взаимодействие по данному вопросу происходит как с европейскими, так и с африканскими партнерами США.

По словам Прайса, в США обратили внимание на то, что страны, в которых действовала ЧВК, в результате оказываются «ослабленными, более бедными и незащищенными».

Это все влияние, которому США при нашем взаимодействии с этими странами пытаются противодействовать. Мы принимаем меры, используя имеющиеся у нас полномочия, чтобы преследовать группу «Вагнер» и ее основателя. <...> Мы тесно взаимодействуем с нашими африканскими партнерами, с европейскими странами, чтобы реагировать на эту крайне дестабилизирующую <...> деятельность, которую осуществляет группа «Вагнер», — рассказал представитель Госдепа.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Он пояснил, что эта идея появилась у него под впечатлением от успехов ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине. Кадыров отметил, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно сложные задачи и достигают поставленных целей в любой ситуации.

Он также рассказал, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин подарил командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову кувалду с логотипом компании. По словам главы Чечни, Алаудинов принял презент как новую единицу табельного оружия.