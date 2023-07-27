Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой оказанию помощи

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коррумпированность властей Украины ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре генерального инспектора американского госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержки. В документе также отмечается, что описываемая ситуация диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля. Инспектор указал, что посольство США на Украине уже изучило изложенные в обзоре рекомендации и согласилось с целесообразностью предложенных мер.

В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора, — говорится в обзоре.

Генеральный инспектор также добавил, что расширение штата американского диппредставительства в Киеве даст возможность проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга за выделяемой помощью.

Ранее конгрессмен-республиканец Эндрю Оглс призвал ограничить военную помощь Украине до момента, пока президент США Джо Байден не ответит, не передается ли финансирование и оружие, которое поставляет Киеву Вашингтон, неонацистским формированиям.

Перед этим в США заявили, что часть переданного Украине странами Запада вооружения и обмундирования была похищена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием. Уточняется, что часть украденного удалось вернуть украинским спецслужбам.