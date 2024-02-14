В Госдепе прояснили ситуацию с предложением России по Украине РБК: Госдеп опроверг данные о переговорах с РФ по заморозке конфликта на Украине

Фото: МО Украины

США не вступали в переговоры с Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине и не намерены этого делать, заявили РБК в Госдепе. Ранее издание Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин через посредников предложил Вашингтону прекратить боевые действия.

Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда, — говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что Россия не стремится завершить конфликт в ближайшее время. В ведомстве отметили, что Москва публично посылала сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня, однако нет свидетельств того, что она действительно готова вступить в какие-либо переговоры.

Ранее Reuters со ссылкой на российские источники сообщило, что США после контактов с посредниками отвергли предложение России о прекращении огня на Украине с целью заморозить конфликт. В издании отметили, что официальных контактов между Москвой и Вашингтоном при этом не было, поскольку Штаты категорически отказались участвовать в переговорах с Россией, затрагивающих интересы Украины.