В Госдепе прокомментировали проведение учений с ядерным оружием в РФ США не усмотрели причин для корректировки своих ядерных сил на фоне учений РФ

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Вашингтон не видит причин для корректировки своих ядерных сил в ответ на учения с нестратегическим ядерным оружием в России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, Белый дом также не видит признаков того, что Москва готовится к его применению на Украине.

Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, — сказал он.

Ранее стало известно, что Генштаб РФ начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Военный эксперт из Британии Александр Меркурис допустил, что так власти РФ дают четкий ответ на высказанное в Европе намерение ввести армии НАТО на Украину.

Предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе, заявляли в МИД страны. Их следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран.