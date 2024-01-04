В Госдепе признали, что уровень поддержки Украины может измениться Госдеп: США будут поддерживать Украину сколько потребуется, но на другом уровне

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США будут поддерживать Украину «сколько потребуется», сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости. В то же время он добавил, что такая поддержка не обязательно будет на уровне 2022 и 2023 годов.

Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах, — сказал Миллер.

20 декабря издание Financial Times со ссылкой на заявление лидера демократов в сенате Чака Шумера сообщило, что члены Конгресса США решили отложить слушания по вопросу о выделении финансовой помощи Украине до января 2024 года. Предполагается, что это решение было принято из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами при обсуждении проблем миграции из Мексики. Все эти вопросы планируется рассмотреть после рождественских каникул.

Ранее стало известно, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии. При этом президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнял, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.