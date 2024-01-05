В Госдепе признали, что Киев настрадается без помощи США Миллер: Украине придется тяжело без дополнительной помощи США

Фото: МО Украины

Украине придется очень тяжело без дополнительной помощи США, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, которые цитирует РИА Новости, ситуация на поле боя будет оставлять желать лучшего.

Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной помощи со стороны США, и мы считаем, что мы должны оказывать поддержку, я думаю, конгресс придет к этому, но ставки очень реальны, — заявил Миллер на брифинге.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США больше не располагают средствами на помощь Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что союзники и партнеры продолжат помогать Киеву, поскольку у Штатов «на это больше денег нет».

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину «сколько потребуется». При этом он уточнил, что такая поддержка не обязательно будет на уровне 2022 и 2023 годов.

Также стало известно, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии. При этом президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.