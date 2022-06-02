В Госдепе пояснили введение санкций против Захаровой Пресс-секретарь Госдепа Прайс: в санкциях против Захаровой нет ничего «личного»

Фото: МИД России

Мария Захарова

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что официального представителя МИД РФ Марию Захарову включили в американский санкционный список как «высокопоставленную фигуру в российском правительстве». Её «конкретная роль» не учитывалась, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Это лицо оказалось под санкциями не из-за её конкретной роли, а потому что она высокопоставленная фигура в российском правительстве. Как вы знаете, мы применяем санкции к высокопоставленным фигурам в российском правительстве, и пресс-секретарь была включена в последний раунд, — объяснил представитель госдепартамента.

Прайс, прежде оказавшийся в санкционном списке России, добавил, что в ограничениях против Захаровой, нет ничего «личного». По его словам, российские санкции его не расстраивают, поскольку ехать в Россию он не намерен, а активов там не имеет. При этом Прайс предположил, что санкции США несут более чувствительные последствия.

Ранее стало известно, что Мария Захарова прокомментировала занесение своей персоны в санкционные списки США. Дипломат призналась, что для нее это стало неожиданностью, поскольку была уверена, что находится под ограничениями Соединённых Штатов уже давно. Дипломат добавила, что такое решение Минфина США никак не отразится на её жизни.