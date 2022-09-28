В Госдепе пообещали сохранить темп введения санкций против России США рассчитывают вводить санкции против России каждые шесть недель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Новые санкции в отношении России Вашингтон вводит примерно каждые шесть недель. По словам координатора санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймса О'Брайена, данный темп расширения ограничений сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

При этом он отметил, что в дальнейшем Россию ожидает усиление санкционного давления и оно будет сосредотачиваться на самых уязвимых местах в экономике страны.

Администрация вводила в действие новые санкционные пакеты в среднем каждые шесть недель, и я ожидал бы, что этот темп сохранится. В грядущие месяцы мы продолжим фокусироваться на ключевых уязвимых местах российской экономики и военных цепочках поставок России, — сказал чиновник.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что власти США прорабатывают новые санкции в отношении России. Они могут затронуть связанные с государством финансовые структуры. В частности, платежную систему «Мир», Агентство по страхованию вкладов, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Кроме того, Вашингтон планирует отключение новых российских банков от системы SWIFT, а также расширение экспортного контроля и санкции против госкомпаний.