В Госдепе ответили на сообщения о нежелании США принимать Украину в НАТО Госдеп опроверг сообщения о попытках США отсрочить вступление Украины в НАТО

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Появившиеся сообщения о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются отсрочить вступление Украины в Североатлантический альянс, не соответствуют действительности, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, которые приводит ТАСС, президент США и государственный секретарь неоднократно заявляли, что Украина будет членствовать в НАТО.

Эти сообщения неверны. Вы неоднократно слышали, как президент [США Джо Байден] и госсекретарь [США Энтони Блинкен] заявляли, что Украина станет членом НАТО, — заявил Миллер.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что нежелание руководства США и ФРГ принимать Украину в НАТО объясняется тем фактом, что эта страна находится в состоянии военного конфликта. По его словам, оптимальным для стран Запада был бы формат предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности.

Он добавил, что также ведутся разговоры о принятии Украины в Евросоюз, однако по окончании конфликта многое будет зависеть от состояния, в котором окажутся и Украина, и сами страны Альянса.

До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что критический момент на Украине без военной помощи США наступит через шесть месяцев, после чего положение на фронте изменится в худшую для Киева сторону и ВСУ придется «системно» отступать. По словам политолога, сейчас в целом наблюдается устойчивая тенденция на снижение помощи коллективного Запада украинской стороне.