В Госдепе отреагировали на слова об «идущей не бедным» пшенице Украины Госдеп отреагировал на российское заявление об «идущей не бедным» пшенице Украины

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Белый дом в ответ на критику со стороны России назвал зерновой рынок глобальным. Так координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен объяснил, почему зерно с Украины в рамках продуктовой сделки не направляется беднейшим странам, а поставляется в ЕС, сообщает ТАСС.

Вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу, — пояснил он.

Чиновник, работающий в структуре Госдепа США, назвал такие разговоры о поставках украинского зерна, «вводящей в заблуждение дискуссией».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза призвал увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны. По словам главы государства, лишь 3% зерновых от всех поставок в рамках продовольственной сделки дошли по нужному адресу.