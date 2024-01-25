Госдеп отказался обсуждать планы на случай прекращения помощи Украине

Фото: МО Украины

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен отказался уточнять, есть ли у Белого дома резервный план на случай прекращения помощи Украине. Во время выступления в Германском фонде Маршалла у него спросили, разрабатывает ли американская администрация план Б для Киева, который нуждается в боеприпасах, если конгресс не утвердит дополнительные бюджетные ассигнования для этих целей, а Евросоюз также не предоставит помощь.

Я удержусь от соблазна рассуждать о плане Б, — заявил О’Брайен.

Он также не стал говорить о том, стоит ли администрации США объявить в связи с этим ЧП и задействовать средства из чрезвычайных фондов. При этом О’Брайен высказал уверенность, что Евросоюз предоставит финансирование Украине, несмотря на блокировку пакета помощи Венгрией. Также представитель Госдепартамента США подчеркнул осознание конгрессом важности представления финансирования Киеву.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у оборонного ведомства нет данных о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине в случае одобрения Конгрессом США запроса Белого дома на выделение дополнительного финансирования на эти цели. При этом он подчеркнул, что Вашингтон понимает неотложность ситуации.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины. Таким образом он прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву.