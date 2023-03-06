В Госдепе оценили возможность продлить ДСНВ Госдеп: продолжение ДСНВ после 2026 года возможно, если Россия вернется к его исполнению

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Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что разговор о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией участия в договоре. Ее возвращение к исполнению договора отвечает интересам американцев, россиян и всего мира, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

До того как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира, — подчеркнул Прайс.

Он уточнил, что России достаточно разрешить инспекции и она вернется к исполнению ДСНВ. Пока же, по мнению Прайса, вопрос о возрождении договора «намного опережает события».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ. По словам политика, на эту тему он общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии.