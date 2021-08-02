В Госдепе объяснили требование к российским дипломатам покинуть США

Покинуть США или обратиться за продлением визы должны российские дипломаты, которые три года проработали в США. При этом каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

Трехгодичный срок действия виз для россиян. В этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением, — сказал Прайс.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти передали список, в который включены 24 российских дипломата. До 3 сентября они должны покинуть территорию Соединённых Штатов в связи с истечением срока действия виз. Также российский посол рассказал РИА Новости, что около 130 сотрудников посольства и члены их семей в настоящее время ждут продления визы. Однако Штаты, по словам Антонова, ведут практику выдавливания российских дипломатов.

По словам Прайса, Антонов охарактеризовал ситуацию «неточно, неправильно».

Представитель Госдепа также рассказал, что с недавних пор ведомство ввело лимит работы в стране для всех иностранных дипломатов, для большинства он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.