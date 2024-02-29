В Госдепе обратили внимание на действия России в Приднестровье Госдеп: США следят за действиями России в Приднестровье

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединенные Штаты следят за ситуацией в Приднестровье и призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над решением проблем, заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Вашингтон является сторонником суверенитета страны и тщательно следит за действиями Москвы в регионе.

Мы следим за ее действиями (России — NEWS.ru) в Приднестровье и за ситуацией в целом. США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений насущных проблем, которые волнуют сообщества по обе стороны, — сказал он.

Ранее Приднестровье призвало Молдавию вернуться за стол переговоров. Председатель горсовета Тирасполя Вадим Дони обратился к «старшему брату» — России — с просьбой повлиять на позицию Кишинева по этому вопросу. Политик назвал Россию гарантом безопасности и государственности региона, поскольку лишь Москве под силу возобновить переговоры в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США).

Перед этим съезд депутатов Приднестровской Молдавской Республики представил проект резолюции, из которой следует, что Тирасполь хочет обратиться за помощью к России. В документе отмечается, что причиной стала усиливающаяся экономическая блокада со стороны Молдавии. Парламентарии особо подчеркнули, что на территории Приднестровья проживают более 220 тысяч граждан РФ.