В Госдепе назвали условия вступления Украины и Грузии в НАТО

Украина и Грузия смогут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать требованиям объединения, заявил в интервью NBC госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил, что ещё в 2008 году Североатлантический альянс подтвердил, что открыт для этих стран.

Альянс подтвердил в 2008 году, что <...> открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса], — сказал Блинкен.

Ранее американский президент Джо Байден сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от народа. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Байден подчеркнул, что «Украина — суверенное независимое государство». Но лидеры двух стран не обсуждали компромиссы в вопросе интеграции Киева в НАТО, которые не отвечают интересам Украины, добавил политик.

В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев полностью готов к вступлению в НАТО. Он отметил, что в этом случае Украина станет в Альянсе четвёртой по силе страной. Политик также подчеркнул, что Украина уже технически «на 100%» готова к вступлению в НАТО, требуется лишь политическое решение.