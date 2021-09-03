В Госдепе назвали условия смягчения санкций против талибов

В том случае если члены движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) продолжат ограничивать свободу передвижения жителей Афганистана, администрация США не видит перспектив смягчения санкций в их отношении. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время пресс-конференции Блинкен напомнил, что Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, в которой призывает талибов исполнять обязательства по обеспечению безопасного выезда для граждан из страны.

Госсекретарь США отметил, что талибы добиваются смягчения санкций, а также возможности для своих лидеров путешествовать свободно, чего в настоящее время из-за действующих ограничений они делать не могут.

Если руководство талибов будет нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН по свободе перемещений, сложно представить, какими могут быть перспективы смягчения этих санкций, — подчеркнул глава американской дипломатии.

Ране госсекретарь США рассказал о планах на Афганистан. По словам Блинкена, в Афганистане осталось менее 200 граждан США, при этом правительство страны готово оказать любую помощь тем, кто захочет вернуться на родину. Блинкен также отметил, что Америка будет пристально следить за действиями «Талибана», а любое взаимодействие будет происходить, если только оно отвечает национальным интересам США.