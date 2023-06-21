В Госдепе назвали сумму дополнительной финансовой помощи Украине Блинкен: США предоставят Украине дополнительную помощь на сумму более $1,3 млрд

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Вашингтон окажет Киеву дополнительную финансовую помощь на сумму в $1,3 млрд, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе конференции по восстановлению Украины, трансляция которой велась в YouTube. По его словам, примерно половина этой суммы — $657 млн — будет вложена в транспортную инфраструктуру страны.

Мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере более 1,3 миллиарда долларов, — сказал госсекретарь США.

Блинкен также пояснил, что $520 млн пойдут на развитие энергосети Украины, еще $100 млн будет выделено на цифровизацию таможенной службы и других структур для противодействия коррупции. Кроме того, $35 млн планируется направить на нивелирование возможных рисков для инвесторов на Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что, несмотря на активную помощь западных стран Украине, конечный счет за восстановление государства будет предъявлен России.

До этого британский коллега Блинкена Джеймс Клеверли сообщил, что в Лондоне подготовили законопроект, сохраняющий санкции против РФ до выплаты компенсаций Украине. Для этого будут заморожены активы России в стране и предусмотрена возможность их использования для выплаты репараций.