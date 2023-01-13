В Госдепе назвали сроки прибытия в Москву нового посла США Госдеп: новый посол США в Москве Линн Трейси приступит к работе в ближайшие дни

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Заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что новый американский посол в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшее время. По его словам, которые приводит ТАСС, в Вашингтоне считают важным держать открытыми каналы связи с Москвой.

Посол Трейси, когда прибудет в Москву, ждет с нетерпением возможности сделать все, что в ее силах, для решения важных для США вопросов. Есть вопросы двусторонних отношений, которые требуют, чтобы каналы связи оставались открытыми, — пояснил Пател.

Он добавил, что держать каналы связи открытыми важно и в нормальные периоды отношений между странами, и во время конфликта. Пател не назвал конкретную дату прибытия в Москву посла, поскольку не знает ее, но отметил, что это произойдет «очень скоро».

Ранее стало известно, что новый посол США в России Линн Трейси планирует начать работу над возобновлением выдачи виз в Москве. Для этого штат посольства в столице России будет увеличен, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.