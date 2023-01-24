В Госдепе назвали сожжение Корана в Швеции провокацией Госдеп: сожжение Корана могло быть провокацией против расширения НАТО

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Нед Прайс

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, направленной против расширения НАТО. Провокатор, возможно, специально хотел вбить клин между партнерами Вашингтона, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме. Причем, политик заранее получил разрешение на проведение акции у властей Швеции.

Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами — Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, — подчеркнул представитель Госдепа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отреагировал на сожжение Корана заявлением о том, что Швеция не получит турецкую поддержку своей заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее Расмус Палудан, который сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, заявил о намерении продолжать такие акции. Он подчеркнул, что не ожидал такого общественного резонанса из-за своей акции в Стокгольме, добавив, что не сожалеет о ней. Палудан также отметил, что Коран, который был сожжен, являлся его собственностью, и добавил, что законы Дании и Швеции не запрещают ему сжигать собственные книги.