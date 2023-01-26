В госдепе назвали неочевидный вариант решения конфликта на Украине Госдеп США: страны Африки могут поспособствовать урегулированию на Украине

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Страны Африки находятся в уникальном положении, они способны содействовать урегулированию. конфликта на Украине. Такое заявление сделал представитель госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Африканские нации находятся в уникальном и особом положении, чтобы донести свои голоса, которые поспособствуют идеально, — подчеркнул Прайс.

Он также добавил, что на африканском континенте присутствует «глубокое уважение» к уставу ООН и принципам международного права. Они сложились в результате исторического развития и в этой связи Африка способна донести до сторон названные ценности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нужно быть готовыми к тому, что конфликт России и Украины закончится не скоро. При этом он подчеркнул, что российской стороне не следует рассчитывать на то, что поддержка Киева со стороны Запада ослабнет. Шольц отметил, что Украине «не должна проиграть», а Россия «не должна достичь своих целей».